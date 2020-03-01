Pegasus Irak ve İtalya seferlerini iptal etti - haberler

AA

Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda, 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bilet değişiklik veya iade işlemlerininin "www.flypgs.com", mobil uygulamalar ve "0850 250 67 02" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.