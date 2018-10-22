Pegasus açıklamasına göre şirketin İstanbul’dan yeni uçuş noktası, Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam oldu. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rotterdam’a haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 16 Aralık'ta gerçekleşecek.

Pegasus’un Rotterdam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 11.35’te, Rotterdam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 14.20’de düzenlenecek.





İZMİR VE ANKARA'DAN HAMBURG'A DİREKT UÇUŞ

Öte yandan haftada bir gün düzenlenecek karşılıklı seferler ilk olarak İzmir’den Hamburg’a 2 Kasım ve Ankara’dan Hamburg’a 3 Kasım'da gerçekleşecek.





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