UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Zenit'i 1-0 yenerek rövanş için avantaj yakalayan Fenerbahçe'de Harun Tekin, tur kapısını bir nevi kurtardığı penaltıyla araladı!

44. dakikada Robert Mak'a geçit vermeyen başarılı file bekçisi kurtardığı penaltı vuruşlarına bir yenisini ekledi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Harun, maçtan sonra Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a açıklamalarda bulundu.

2014-2015 sezonundan bu yana kalesine atılan 25 penaltının 11'ini kurtaran Harun, başarısının sırrıyla ilgili olarak ise esprili bir şekilde "Sırrını söylersem rakipler artık bunu çözerler ve işim zorlaşır. O yüzden sırrını hiç söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

TEBRİK YAĞDI!

Kritik kurtarışıyla maça etki eden Harun'a takımdan da tebrik yağdı. Başarılı file bekçisinin forma yarışındaki en büyük rakibi kaptan Volkan Demirel, ilk yarının sonunda Harun'un yanına giderek takım arkadaşını tebrik etti. Soyunma odasında tüm takım arkadaşları ve teknik heyet de Harun'u tebrik ederken yıldız oyuncunun maç sonunda bir hayli mutlu olduğu da gözlendi.



