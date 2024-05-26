Pendikspor: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 yendi. Ogün Özçiçek'in golüyle galip gelerek küme düşmekten kurtulan Gaziantep FK, sezonu 44 puanla 11. sırada bitirdi. Küme düşmesi kesinleşen Pendikspor ise ligi 37 puanla 19. tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendikspor ile Gaziantep FK, karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ogün Özçiçek attı.
Bu sonucun ardından küme düşme tehlikesi bulunan Gaziantep FK, sezonu 44 puanla 11. sırada bitirerek ligde kaldı. Küme düşmesi kesinleşen Pendikspor ise sezonu 37 puanla 19. sırada tamamladı.