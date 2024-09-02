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        Pendikspor: 0 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Adrien Regattin (p) ve Thuram'ın golleriyle galip gelen Iğdır FK, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Pendikspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:00
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        Iğdır FK, İstanbul'da zorlanmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Iğdır FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31'de penaltıdan Adrien Regattin ve 83. dakikada Thuram attı.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Pendikspor ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        29. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Regattin, Bekir Karadeniz’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi.

        31. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Regattin, kalecinin soluna yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

        49. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza yayı üzerinden sert şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Bekir’in bu sefer sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yine direkten döndü.

        83. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Ahmet Engin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür’den döndü. Kaleciden seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Thuram’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-2

        Karşılaşma Iğdır FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Ali Yılmaz, Hasan Erdoğan, Mehmet Akpınar

        Pendikspor: Burak Öğür, Bekir Karadeniz (Erdem Özgenç dk. 82), Murat Akça (Berkay Sülüngöz dk. 72), Welinton, Sequeira, Hasan Kılıç (Burak Süleyman dk. 82), Mesut Özdemir, Enes Keskin (Topalli dk. 66), Lima, Gökcan Kaya, Eze

        Yedekler: Erdem Canpolat, İbrahim Akdağ, Erdem Çalık, Muhammet Erdem, Furkan Doğan, Tarık Tekdal

        Teknik Direktör: Osman Özköylü

        Iğdır FK: Furkan Köse, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Engin, Caner Cavlun (Alperen Selvi dk. 87), Niemann (Thuram dk. 66), Burak Altıparmak (Marcos Silva dk. 67), Lico (Guima dk. 46), Regattin, Aleksic (Catic dk. 87)

        Yedekler: Alp Arda, Ömer Şişmanoğlu, Mert Çölgeçen, Halil İbrahim Sönmez, Berkan Keskin

        Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

        Goller: Regattin (dk. 31), Thuram (dk. 83) (Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Lico, Burak Altıparmak, Furkan Köse, Marcos Silva (Iğdır FK)

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