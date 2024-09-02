Pendikspor: 0 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Adrien Regattin (p) ve Thuram'ın golleriyle galip gelen Iğdır FK, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Pendikspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 02.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:00 facebook

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