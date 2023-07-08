Pendikspor, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Galatasaray'dan ayrılan 27 yaşındaki Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 08.07.2023 - 22:16
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emre Taşdemir Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'i renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Emre Taşdemir." ifadelerine yer verildi.
Emre Taşdemir, sol bek pozisyonunda forma giyiyor.