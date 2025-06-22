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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

        Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen ve kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:19
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        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

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        "ONUNLA KONUŞMADIM"

        Guardiola, "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada (Kulüpler Dünya Kupası) olmazdı." dedi.

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        "TAKIMIN PLANLARI ARASINDA YER ALIYOR"

        Yeni sezonda geniş bir kadro istemediğini daha önce de söyleyen Guardiola, "Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26-27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor." diye konuştu.

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        "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İlkay Gündoğan ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı. Kavukçu, "Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor." dedi.

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        "ÖNCELİK OSIMHEN VE KALECİ TRANSFERİ"

        Sözlerine devam eden Kavukçu, "Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" diye konuştu.

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        L'EQUIPE: G.SARAY İLKAY'LA ANLAŞTI

        Fransız basınından L'Equipe; sarı-kırmızılıların Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

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        Habere göre G.Saray'ın transfer için somut adımlar attığı ve yıldız isimle sözleşme şartları konusunda el sıkışıldığı belirtilmişti.

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        Man. City ile henüz anlaşma sağlanmadığı ve teknik direktör Okan Buruk'un İlkay'la bir görüşme yapacağı aktarılmıştı.

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        Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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