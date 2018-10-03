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'Petrol fiyatları daha da yükselebilir'

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Küresel petrol fiyatları belirsizlik nedeniyle daha da artabilecek potansiyele sahip. Her şey kasım ayında yaşanacak eğilime bağlı" dedi

03.10.2018 - 13:48 | Güncelleme: AA

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın petrol üretimini daha da artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Küresel petrol fiyatları belirsizlik nedeniyle daha da artabilecek potansiyele sahip. Her şey kasım ayında yaşanacak eğilime bağlı." dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın petrol üretimini gerektiği takdirde artırabileceğini belirten Novak, "Rusya petrol üretiminin zirvesine ulaşmadı ve gerekirse artırabiliriz. Bu yıl yaklaşık 555 milyon ton petrol üreteceğimizi tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Novak, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişe ilişkin, "Küresel petrol fiyatları belirsizlik nedeniyle daha da artabilecek potansiyele sahip. Her şey kasım ayında yaşanacak eğilime bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov da bugün yaptığı açıklamada, Rus şirketlerinin petrol üretiminde maksimum kapasiteye ulaştığını bildirmişti.

 

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