        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,33 dolardan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:03 Güncelleme:
        Petrol fiyatlarında son durum

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,33 dolardan satılıyor. Dün 112,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,10 dolardan tamamladı.

        Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 azalarak 110,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,59 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planladığı saldırıyı ertelemesi ve Rus petrolü alımına yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılması etkili oldu. Trump, Ortadoğu'daki bazı ülkelerin İran ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını belirterek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran ile yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini belirtti.

        Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin Rus petrolü alımına imkan tanıyan yaptırım muafiyetinin 30 gün uzatıldığını açıkladı.Bu karar sayesinde, tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünleri, ABD'nin Rus enerji şirketlerine uyguladığı ağır yaptırımlar ihlal edilmeden geçici olarak piyasaya sunulabilecek.

        Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu uzatma ilave esneklik sağlayacak ve ihtiyaç duyuldukça bu ülkelerle belirli lisanslar sağlamak için çalışacağız. Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı. Brent petrolde teknik olarak 111,49 doların direnç, 109,26 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

