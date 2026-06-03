Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tümosan Konyaspor PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası!

        PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        PFDK'dan Konyaspor ve Trabzonspor'a ceza!

        TFF'nin açıklamasına göre, 22 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor 954 bin lira, Trabzonspor ise 529 bin lira para cezasına çaptırıldı.

        Final maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle ve talimatlara uymadığı gerekçesiyle Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men ile 120 bin lira para cezası verildi.

        Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle Arca Çorum FK'ye 220 bin, Esenler Erokspor'a da 110 bin lira para cezası uygulandı.

        Esenler Eroksporlu futbolcu Guelor Kanga'ya ise çeşitli nedenlerle 4 maç men ve 90 bin lira para cezalarına hükmedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 1 Haziran 2026 (A Millilerin Rakibi Kuzey Makedonya)

        A Milliler hazırlık maçına çıkıyor. ABD ilk hazırlık maçında galip geldi. Fenerbahçe'de seçime geri sayım sürüyor. Aziz Yıldırım'ın anlaştığı 2 oyuncu kim? Hakan Safi'nin listesinde kimler var? Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi