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        Haberler Spor Futbol PFDK'dan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'e 1 maç ceza! - Futbol Haberleri

        PFDK'dan İbrahim Üzülmez'e 1 maç ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, 1 maç ceza aldı. Kurul ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da para cezası verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:54 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:08
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        PFDK'dan İbrahim Üzülmez'e ceza!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verilen cezaları açıkladı. Pendikspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hakeme sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle 1 maç ceza aldı.

        PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "1- Adana Demirspor’un, 09.03.2024 tarihinde oynanan Konyaspor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        2- Antalyaspor Kulübü’nün, 09.03.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir FK- Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        3- Kayserispor Kulübü sporcusu Arif Kocaman’ın, 10.03.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

        4- Hatayspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        5- Kasımpaşa’nın, 10.03.2024 tarihinde oynanan İstanbulspor -Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000,-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        6- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 11.03.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün D, E ve F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Sezer Baran Kuluğ’un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

        7- Beşiktaş’ın, 11.03.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Beşiktaş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        8- Galatasaray’ın, 08.03.2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 107, 206, 207, güney tribün 119, 120, 219, 220 ve doğu tribün 114, 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        9- Fenerbahçe’nin, 10.03.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Spor Toto Tribün L blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Spor Toto Tribün C-D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        10- Pendikspor’un, 10.03.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Pendikspor. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Pendikspor teknik sorumlusu İbrahim Üzülmez’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

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        11- Galatasaray’ın, 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        12- Kocaelispor Kulübü’nün, 10.03.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Tuzlaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı numaralı alt tribün 112-113-114 ve doğu maraton üst tribün 301-302-303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü görevlisi Selçuk Kösemen’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, tükürme ve hakaret eylemleri nedeniyle 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü sporcusu Davit Skhirtladze’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü sporcusu Oğuz Ceylan’ın, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ve 19.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        13- Tuzlaspor idaresici Selahettin Çevik’in, 10.03.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

        14-Adanaspor’un, 09.03.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Adanaspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton alt 117 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        15- Sakaryaspor’un, 09.03.2024 tarihinde oynanan Adanaspor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 95.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst 209 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

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