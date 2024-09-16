Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım yarın İtalya'da evleniyor
1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım ile yarın İtalya'da evleniyor. Çiftten nikâh için gittikleri İtalya - Milano'dan ilk fotoğraf geldi
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı.
Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti.
Yarın nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.
Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.