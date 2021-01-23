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Ping nedir? Ping süresi nasıl düşürülür?

Online oyun oynayanlar için en önemli sorunlardan biri ping olabiliyor. Rahat bir şekilde oyun oynamak için ping süresini düşürmek gerekiyor. Peki Ping nedir? Ping süresi nasıl düşürülür? İşte detaylar...

Ping nedir? Ping süresi nasıl düşürülür?

"Ping nedir? Ping süresi nasıl düşürülür?" rahat bir şekilde online oyun oynamak isteyenler bu sorunun yantını ve yöntemini araştırıyor. Ping süresi "veri paketinin, ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süre" anlamına geliyor. Peki Ping süresi nasıl düşürülür? İşte detaylar...

PİNG SÜRESİ NEDİR?

Ping, 1983 yılında Mike Muus tarafından yazılan bir program olup, bilgisayarınızdan çıkan bir verinin karşıdaki sunucuya iletilme süresini gösterir.

Günlük hayattan örnek verirsek daha kolay kavranacaktır. Örneğin silahlı online bir oyun oynuyorsunuz ve ateş ettiğinizde silahınızdan çıkan mermi bir veri haline dönüştürülüp sunucuya iletilir. Bu iletilme süresi ping olarak adlandırılır.

Yani eğer Ping süreniz 50ms ise bu mermi 50 milisaniye sonra ateş ettiğiniz yerde olacak anlamına gelmektedir. Ancak bu süre artarsa ateş ettiğiniz adam veya canlı örneğin Ping’iniz 150ms’e çıktığında 150 milisaniye sonra demek olacaktır ve buda ıskalamanıza sebep olacaktır.

PİNG SÜRESİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Öncelikle, bir çevrimiçi oyuna giriş yapmadan önce bilgisayarınızın arkaplanda herhangi bir işlem için internetinizi kullanmadığına emin olun. Çünkü indirme ve gönderme işlemleri sırasında kullanılan internet bağlantısının önceliği yalnızca oyun içerisinde verilen komutları sunucuya iletmek olmayacaktır. Aynı anda birden fazla işlem, veri paketlerinin sunuculara olan yolculuğundaki trafiği artırabilir.

Bazı çevrimiçi oyunlarda kullanıcıya sunucu (server) seçme şansı tanınmaktadır. Eğer böyle bir seçeneğe sahipseniz, bulunduğunuz konuma en yakın ya da en az meşgul olan sunucuyu seçmeniz, daha az gecikme süresine sahip olmanızı sağlayacaktır. Kullanılan bağlantı türleri de ping oranını ciddi miktarda etkiler.

Işık hızına yakın hızlarda veri iletimi gerçekleştirmesi mümkün olduğundan, fiberoptik bağlantı türünü tercih etmek, ping süresi kısaltmak için oldukça etkili bir çözümdür. Kablolu bağlantıların, Wi-Fi gibi kablosuz bağlantılara oranla çok daha iyi bir performans sunması kolaylıkla çözümlenebilir bir konudur. Eğer Wi-Fi üzerinden kullanım gerçekleştiriyorsanız, modeminizden bilgisayarınıza bağlayacağınız bir ethernet kablosu sayesinde bağlantı türünüzü kolaylıkla kablolu bağlantıya dönüştürebilirsiniz.

Ethernet kablosu sayesinde modeminizdeki interneti, daha sağlıklı ve doğrudan biçimde cihazınıza aktararak ping süresini dikkate değer bir miktarda düşürebilirsiniz. Kablolu bağlantılar aynı zamanda ping değerlerinin kısa süre içerisinde çok fazla dalgalanmasının da önüne geçerek, daha akıcı bir kullanım deneyimi sunacaktır.

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