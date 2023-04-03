Pirelli Türkiye'ye yeni CFO

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Pirelli Türkiye'ye yeni CFO

İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin Türkiye Finans Direktörlüğü’ne (CFO) Hasan Battal getirildi. Lastik sektöründe önceki yıllarda Pirelli ve Pirelli Türkiye bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan Hasan Battal, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü görevini Muratcan Akyıl’dan devraldı

Pirelli Türkiye'ye yeni CFO
HABERTURK.COM

İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin Türkiye ofisinde üst düzey bir atama gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü'ne (CFO) Hasan Battal getirildi. Battal'a görevini devreden Muratcan Akyıl'ın ise Pirelli bünyesindeki kariyerine uluslararası alanda yeni sorumluluklarla devam edeceği öğrenildi.

Çalışma hayatına ABD’de Xerox firmasında Finansal Analist olarak başlayan Hasan Battal, 2000 yılında Pirelli Grubu’na katılarak Planlama ve Kontrol alanında yükselmesinin ardından İtalya, Türkiye ve İngiltere’de farklı pozisyonlarda görev aldı.

Daha sonra mesleki yaşamına 2012-2015 yıllarında Yazaki firmasında Grup Finans ve Muhasebe Müdürü olarak devam eden Battal, 2015-2017 yılları boyunca Erdemir firmasında CFO, 2017-2020 döneminde de Bursagaz firmasında Mali İşler Direktörlüğü pozisyonlarında çalıştı.

Battal, son olarak Angst Pfister firmasında CFO ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997’de mezun olan Battal, 1999’da ABD’de Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde MBA eğitimini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OSD: 'Küresel rekabetçiliğimizi artırmalıyız'
OTOMOBİL 'Küresel rekabetçiliğimizi artırmalıyız'
Şarjda en pahalı CV, en ucuz Trugo! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Şarj yarışı!
Mini Clubman'in vedasına özel versiyon
OTOMOBİL Clubman'in vedasına özel versiyon
Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı
OTOMOBİL Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı
Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid
OTOMOBİL En çevreci 'Alfa' Türkiye'ye geldi
Makyajlı Mercedes-Benz B-Serisi satışa sunuldu
OTOMOBİL Alman MPV'ye 'elektrik' makyajı
Elektrikli otomobil mi dizel otomobil mi? Hangisi daha ekonomik? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Fiyatı değişmezse dizel kadar hesaplı!
Togg'da ilk teslimatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'e
OTOMOBİL Togg'da ikinci teslimat Aliyev'e
F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı
OTOMOBİL F-150 Lightning'in üretimi zamlı başladı
Türkiye'de her bir elektrikli araç başına kaç istasyon düşüyor?
OTOMOBİL Elektrikli araç başına kaç istasyon düşüyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.