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Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

Transfermarkt, 2022/23 sezonun bitmesinin ardından Süper Lig’de büyük yaz güncellemesine gitti. Yapılan değerlendirmede en çok değer kazanan futbolcular şampiyon Galatasaray kadrosunda yer aldılar

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  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Transfermarkt, 2022/23 sezonun bitmesinin ardından Süper Lig’de oynayan futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Sarı kırmızılıların yeni güncelleme ile birlikte kadro değeri 176 milyon Euro’dan 182 milyon Euro’ya çıktı. Galatasaray, böylece kendi kulüp tarihindeki en yüksek kadro değerine ulaştı. 
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe’de kadro değeri 172 milyon Euro’dan 167 milyon Euro’ya kadar geriledi. 
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Beşiktaş’ın kadro değerinde 5 ve Trabzonspor'un kadro değerinde ise 11 milyon Euro kayıp görüldü. İşte o değerler...
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Sacha Boey - Galatasaray

    Eski piyasa değeri: 11 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 16 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Nicolo Zaniolo - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 28 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 27 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 13 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Milot Rashica - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 7.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 8.5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Mauro Icardi - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 18 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 19 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Abdulkerim Bardakçı - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 5.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 6.5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Victor Nelsson - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 16.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 18 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Barış Alper Yılmaz - Galatasaray 

    Eski piyasa değeri: 3.2 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 4 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Arda Güler - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 11 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 15 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 15 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 17 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 5.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Altay Bayındır - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 13 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 11 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Miguel Crespo - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 10 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 8 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

    Eski piyasa değeri: 7.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 6.5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Ersin Destanoğlu - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 6.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Romain Saiss - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 6 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Vincent Aboubakar - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 6 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Gedson Fernandes - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 9 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 12 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Arthur Masuaku - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 5.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 6 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Dele Alli - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 11 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 8 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Valentin Rosier - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 6.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 6 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Amir Hadziahmetovic - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 6.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Rachid Ghezzal - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 6.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Nathan Redmond - Beşiktaş

    Eski piyasa değeri: 9.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Uğurcan Çakır - Trabzonspor

    Eski piyasa değeri: 13 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 12 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Yusuf Yazıcı - Trabzonspor

    Eski piyasa değeri: 11.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 9 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Mahmoud Trezeguet - Trabzonspor

    Eski piyasa değeri: 10.5 milyon Euro

    Yeni piyasa değeri: 11 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Rayyan Baniya - Karagümrük

    Eski piyasa değeri: 850 bin Euro

    Yeni piyasa değeri: 2.7 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Levent Mercan - Karagümrük

    Eski piyasa değeri: 1.7 bin Euro

    Yeni piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Cherif Ndiaye - Adana Demirspor

    Eski piyasa değeri: 1.5 bin Euro

    Yeni piyasa değeri: 2.20 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Yusuf Sarı - Adana Demirspor

    Eski piyasa değeri: 2.8 bin Euro

    Yeni piyasa değeri: 3.8 milyon Euro
  • Piyasa değerleri güncellendi! İşte yeni piyasa değerleri...

    Yasin Özcan - Kasımpaşa

    Eski piyasa değeri: 650 bin Euro

    Yeni piyasa değeri: 2.1 milyon Euro

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