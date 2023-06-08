Transfermarkt, 2022/23 sezonun bitmesinin ardından Süper Lig’de oynayan futbolcuların piyasa değerlerinde güncelleme yaptı. Sarı kırmızılıların yeni güncelleme ile birlikte kadro değeri 176 milyon Euro’dan 182 milyon Euro’ya çıktı. Galatasaray, böylece kendi kulüp tarihindeki en yüksek kadro değerine ulaştı.