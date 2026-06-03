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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 03 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 03 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (03 Haziran 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 13.965,65 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,96 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,94 değer kaybederek 6.569,28 liraya düştü.

        Kaynak
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        Giriş: 03 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Piyasa kapanışı: 03 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        03 Haziran 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,65 düşüş ile 13.965,65 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATATP,BIGTK,SANEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ICBCT,RALYH,ALKLC oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.320.700.122.50 TL), THYAO (13.017.523.899.00 TL), ASTOR (11.837.245.726.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        63.70
        -0.47 %
        13.320.700.123
        T
        291.50
        -1.77 %
        13.017.523.899
        A
        330.50
        5.68 %
        11.837.245.727
        A
        384.00
        0.99 %
        11.123.525.274
        K
        129.80
        2.85 %
        10.413.160.557
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        242.00
        10.00 %
        783.643.890
        B
        237.60
        10.00 %
        127.244.200
        S
        44.70
        9.99 %
        35.903.010
        C
        18.28
        9.99 %
        299.466.886
        E
        81.45
        9.99 %
        1.261.015.025
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        23.40
        -10.00 %
        348.451.069
        R
        225.00
        -10.00 %
        479.821.568
        A
        321.25
        -9.19 %
        440.344.447
        K
        77.50
        -8.93 %
        224.497.756
        I
        10.81
        -7.61 %
        2.004.781.138
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Haziran 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 53,32 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        45,96
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,32
        -0,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Haziran 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,88 :artarakazalarak 4.449,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,94 düşüş sonucu 6.569,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,94 düşerek 10.740,78 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.831,72.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.449,50
        -0,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.569,28
        -0,94 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.831,72
        -0,94 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.740,78
        -0,94 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,69 düşüş ile 66.278,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,48 azalış ile 1.844,76 dolar.Brent Petrol ise 97,48 dolar

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