Piyasa kapanışı: 03 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

03 Haziran 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,65 düşüş ile 13.965,65 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATATP,BIGTK,SANEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ICBCT,RALYH,ALKLC oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.320.700.122.50 TL), THYAO (13.017.523.899.00 TL), ASTOR (11.837.245.726.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Haziran 2026 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 53,32 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (03 Haziran 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,88 :artarakazalarak 4.449,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,94 düşüş sonucu 6.569,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,94 düşerek 10.740,78 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.831,72.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,69 düşüş ile 66.278,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,48 azalış ile 1.844,76 dolar.Brent Petrol ise 97,48 dolar