Piyasa kapanışı: 03 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (03 Haziran 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 13.965,65 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,96 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,94 değer kaybederek 6.569,28 liraya düştü.
03 Haziran 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,65 düşüş ile 13.965,65 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ATATP,BIGTK,SANEL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ICBCT,RALYH,ALKLC oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.320.700.122.50 TL), THYAO (13.017.523.899.00 TL), ASTOR (11.837.245.726.75 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
63.70 ₺
|
-0.47 %
|
13.320.700.123
|
291.50 ₺
|
-1.77 %
|
13.017.523.899
|
330.50 ₺
|
5.68 %
|
11.837.245.727
|
384.00 ₺
|
0.99 %
|
11.123.525.274
|
129.80 ₺
|
2.85 %
|
10.413.160.557
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
242.00 ₺
|
10.00 %
|
783.643.890
|
237.60 ₺
|
10.00 %
|
127.244.200
|
44.70 ₺
|
9.99 %
|
35.903.010
|
18.28 ₺
|
9.99 %
|
299.466.886
|
81.45 ₺
|
9.99 %
|
1.261.015.025
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
23.40 ₺
|
-10.00 %
|
348.451.069
|
225.00 ₺
|
-10.00 %
|
479.821.568
|
321.25 ₺
|
-9.19 %
|
440.344.447
|
77.50 ₺
|
-8.93 %
|
224.497.756
|
10.81 ₺
|
-7.61 %
|
2.004.781.138
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Haziran 2026 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 45,96 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,27 düşüş ile 53,32 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
45,96 ₺
|
0,04 %
|
E
|
53,32 ₺
|
-0,27 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Haziran 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,88 :artarakazalarak 4.449,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,94 düşüş sonucu 6.569,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,94 düşerek 10.740,78 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.831,72.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.449,50 ₺
|
-0,88 %
|
6.569,28 ₺
|
-0,94 %
|
42.831,72 ₺
|
-0,94 %
|
10.740,78 ₺
|
-0,94 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,69 düşüş ile 66.278,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,48 azalış ile 1.844,76 dolar.Brent Petrol ise 97,48 dolar