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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (05 Haziran 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 9.492,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,44 artış ile 39,34 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,89 değer kazanarak 4.284,60 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:30
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        Piyasa kapanışı: 05 Haziran 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        05 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.492,20 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,18 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ADESE,DERHL,TERA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise EMNIS,DITAS,GRTHO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (1.991.176.771.60 TL), KCHOL (1.690.148.715.30 TL), AKBNK (1.411.689.408.65 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        139.60
        3.64 %
        1.991.176.772
        K
        148.20
        -0.60 %
        1.690.148.715
        A
        56.35
        0.27 %
        1.411.689.409
        D
        53.50
        9.99 %
        1.384.938.106
        T
        286.50
        -0.17 %
        1.351.601.214
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        5.94
        10.00 %
        202.981.671
        D
        53.50
        9.99 %
        1.384.938.106
        T
        223.50
        9.99 %
        277.182.793
        E
        32.62
        9.98 %
        44.270.750
        S
        16.10
        9.97 %
        83.333.483
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        275.00
        -9.98 %
        5.995.825
        D
        18.44
        -9.96 %
        70.868.536
        G
        351.25
        -8.65 %
        349.008.383
        F
        9.70
        -8.40 %
        19.223.324
        L
        13,107.50
        -6.32 %
        52.255.813
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Haziran 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,44 artış ile 39,34 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,10 yükseliş ile 44,90 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,34
        0,44 %
        E
        EUR/TRY
        44,90
        0,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Haziran 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,39 artış ile 3.386,03 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,89 yükselişle 4.284,60 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.005,32 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.935,59 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.386,03
        0,39 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.284,60
        0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.935,59
        0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.005,32
        0,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,67 azalış ile 104.802,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,11 düşüş ile 2.607,28 doları buldu. Brent Petrol ise 65,09 dolar

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