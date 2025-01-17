Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.977,94 %1,13
        DOLAR 35,5602 %0,36
        EURO 36,6269 %0,14
        GRAM ALTIN 3.106,02 %0,41
        FAİZ 38,96 %-0,74
        GÜMÜŞ GRAM 34,75 %-1,00
        BITCOIN 104.777,00 %4,64
        GBP/TRY 43,3426 %-0,33
        EUR/USD 1,0300 %-0,01
        BRENT 80,80 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 5.078,35 %0,41
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (17 Ocak 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,35 artış ile 35,56 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,26 değer kazanarak 3.101,44 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 17 Ocak 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL

        17 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.977,94 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,13 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAMAT,AKENR,HDFGS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SKYMD,ORGE,SKBNK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.740.027.171.00 TL), ISCTR (8.002.518.320.06 TL), YKBNK (6.672.028.905.76 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        303.50
        1.93 %
        10.740.027.171
        I
        14.28
        1.78 %
        8.002.518.320
        Y
        31.70
        2.59 %
        6.672.028.906
        A
        66.00
        2.88 %
        5.860.964.193
        K
        178.10
        1.31 %
        5.586.508.285
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        21.78
        10.00 %
        210.132.221
        A
        14.38
        9.94 %
        413.523.353
        H
        1.79
        9.82 %
        109.888.971
        K
        22.90
        9.57 %
        61.629.568
        K
        9.69
        9.49 %
        73.819.916
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        12.45
        -5.68 %
        105.805.011
        O
        87.05
        -4.39 %
        105.191.106
        S
        4.57
        -3.79 %
        913.568.269
        O
        25.42
        -3.79 %
        1.338.900.530
        T
        326.00
        -3.69 %
        11.363.640
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Ocak 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,35 artış ile 35,56 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,26 yükseliş ile 36,67 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,56
        0,35 %
        E
        EUR/TRY
        36,67
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Ocak 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,04 değer kaybederek 2.713,15 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,26 değer kazanarak 3.101,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.070,86 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 20.221,41 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.713,15
        -0,04 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.101,44
        0,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.221,41
        0,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.070,86
        0,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 6,37 yükseliş ile 104.136,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,17 artış ile 3.452,34 dolar.Brent Petrol ise 80,81 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar