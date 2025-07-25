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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 25 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 25 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (25 Temmuz 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,43 değer kaybederek 10.642,60 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,36 düşerek 40,55 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,56 değer kaybederek 4.344,74 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 25 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Temmuz 2025 Cuma tarihinde günü 10.642,60 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ORCAY,MANAS,ENSRI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BMSCH,KRGYO,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (4.892.367.680.00 TL), ASELS (4.643.769.008.20 TL), THYAO (4.460.150.649.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        384.00
        -2.97 %
        4.892.367.680
        A
        183.20
        0.33 %
        4.643.769.008
        T
        293.00
        -1.01 %
        4.460.150.650
        Y
        33.30
        -0.24 %
        3.660.538.446
        P
        254.75
        -3.41 %
        3.498.798.266
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        9.13
        10.00 %
        38.731.016
        M
        8.15
        9.99 %
        868.289.577
        E
        28.88
        9.98 %
        138.263.508
        S
        18.84
        9.98 %
        500.108.339
        I
        66.65
        9.98 %
        65.468.394
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        15.18
        -9.96 %
        69.105.652
        K
        3.84
        -9.86 %
        519.727.935
        G
        230.40
        -9.65 %
        372.929.063
        S
        6.18
        -9.65 %
        755.142.477
        G
        7.78
        -7.27 %
        96.591.397
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Temmuz 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,36 azalış ile 40,55 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,42 düşüş ile 47,63 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,55
        -0,36 %
        E
        EUR/TRY
        47,63
        -0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Temmuz 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,13 :artarakazalarak 3.330,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,56 düşüş sonucu 4.344,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,56 düşerek 7.103,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.327,71.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.330,53
        -1,13 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.344,74
        -1,56 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.327,71
        -1,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.103,65
        -1,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,13 azalış ile 115.347,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,90 düşüş ile 3.636,51 doları buldu. Brent Petrol ise 68,79 dolar

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