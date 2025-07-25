Piyasa kapanışı: 25 Temmuz 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Temmuz 2025 Cuma tarihinde günü 10.642,60 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,43 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ORCAY,MANAS,ENSRI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BMSCH,KRGYO,GZNMI oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (4.892.367.680.00 TL), ASELS (4.643.769.008.20 TL), THYAO (4.460.150.649.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Temmuz 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,36 azalış ile 40,55 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,42 düşüş ile 47,63 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (25 Temmuz 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,13 :artarakazalarak 3.330,53 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,56 düşüş sonucu 4.344,74 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,56 düşerek 7.103,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.327,71.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,13 azalış ile 115.347,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,90 düşüş ile 3.636,51 doları buldu. Brent Petrol ise 68,79 dolar