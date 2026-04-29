Piyasa kapanışı: 29 Nisan 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

29 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,13 düşüş ile 14.311,19 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ESCOM,BORLS,BEYAZ, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LXGYO,METRO,TMPOL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PASEU (24.171.431.380.50 TL), SASA (16.877.335.275.64 TL), ASELS (16.344.344.113.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Nisan 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,07 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,01 düşerek 52,78 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (29 Nisan 2026 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,18 değer kaybederek 4.542,31 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,20 değer kaybederek 6.576,26 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.752,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 42.877,22 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,26 artış ile 76.213,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,55 yükseliş ile 2.286,56 doları buldu. Brent Petrol ise 117,40 dolar