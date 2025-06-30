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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Haziran 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 5,54 değer kazanarak 9.926,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,81 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,09 ile 4.204,34 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.926,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 5,54 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SAHOL,FENER,AKBNK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HATEK,TUREX,GEDIK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.938.703.690.25 TL), ISCTR (15.961.968.636.23 TL), AKBNK (12.040.611.550.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        283.50
        5.88 %
        16.938.703.690
        I
        13.35
        9.88 %
        15.961.968.636
        A
        68.20
        10.00 %
        12.040.611.550
        K
        154.00
        7.69 %
        10.796.482.411
        Y
        31.70
        9.99 %
        10.741.482.190
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        89.65
        10.00 %
        4.252.497.519
        F
        11.55
        10.00 %
        773.370.568
        A
        68.20
        10.00 %
        12.040.611.550
        M
        10.56
        10.00 %
        26.953.147
        M
        6.93
        10.00 %
        11.023.320
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        25.08
        -9.98 %
        148.768.393
        T
        16.77
        -9.98 %
        1.527.563.094
        G
        17.07
        -9.97 %
        45.616.220
        K
        69.95
        -9.57 %
        585.738.338
        L
        252.25
        -7.26 %
        115.774.166
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 39,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,03 düşüş ile 46,78 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,81
        -0,23 %
        E
        EUR/TRY
        46,78
        -0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 3.287,90 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,09 yükselişle 4.204,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.874,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.412,27 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.287,90
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.204,34
        0,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.412,27
        0,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.874,09
        0,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,00 azalış ile 106.852,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,23 yükseliş ile 2.446,05 doları buldu. Brent Petrol ise 67,52 dolar

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