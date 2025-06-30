Piyasa kapanışı: 30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Haziran 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 5,54 değer kazanarak 9.926,17 puanla günü kapattı.Dolar ise 39,81 liraya düştü.Gram altın ise yüzde 0,09 ile 4.204,34 liradan işlem gördü.
30 Haziran 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.926,17 puanla kapatırken günlük yükseliş % 5,54 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SAHOL,FENER,AKBNK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HATEK,TUREX,GEDIK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.938.703.690.25 TL), ISCTR (15.961.968.636.23 TL), AKBNK (12.040.611.550.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
283.50 ₺
|
5.88 %
|
16.938.703.690
|
13.35 ₺
|
9.88 %
|
15.961.968.636
|
68.20 ₺
|
10.00 %
|
12.040.611.550
|
154.00 ₺
|
7.69 %
|
10.796.482.411
|
31.70 ₺
|
9.99 %
|
10.741.482.190
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
89.65 ₺
|
10.00 %
|
4.252.497.519
|
11.55 ₺
|
10.00 %
|
773.370.568
|
68.20 ₺
|
10.00 %
|
12.040.611.550
|
10.56 ₺
|
10.00 %
|
26.953.147
|
6.93 ₺
|
10.00 %
|
11.023.320
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.08 ₺
|
-9.98 %
|
148.768.393
|
16.77 ₺
|
-9.98 %
|
1.527.563.094
|
17.07 ₺
|
-9.97 %
|
45.616.220
|
69.95 ₺
|
-9.57 %
|
585.738.338
|
252.25 ₺
|
-7.26 %
|
115.774.166
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Haziran 2025 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,23 azalış ile 39,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,03 düşüş ile 46,78 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,81 ₺
|
-0,23 %
|
E
|
46,78 ₺
|
-0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Haziran 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 3.287,90 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,09 yükselişle 4.204,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.874,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.412,27 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.287,90 ₺
|
0,41 %
|
4.204,34 ₺
|
0,09 %
|
27.412,27 ₺
|
0,09 %
|
6.874,09 ₺
|
0,09 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,00 azalış ile 106.852,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,23 yükseliş ile 2.446,05 doları buldu. Brent Petrol ise 67,52 dolar