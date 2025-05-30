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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Mayıs 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 9.019,57 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 39,24 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,66 değer kaybederek 4.144,48 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        30 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.1800 puandan işlem görürken en düşük 8985.5200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOBUR,VANGD,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MARBL,YBTAS,TUREX oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.858.502.527.00 TL), AKBNK (4.971.892.951.75 TL), YKBNK (4.873.132.513.74 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        273.25
        -1.89 %
        6.858.502.527
        A
        50.95
        -3.50 %
        4.971.892.952
        Y
        25.46
        -1.93 %
        4.873.132.514
        G
        238.10
        -9.98 %
        4.441.916.041
        E
        13.98
        -0.50 %
        4.245.366.950
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        371.75
        9.99 %
        134.738.272
        V
        34.82
        9.98 %
        8.304.572
        G
        289.25
        9.98 %
        906.340.194
        B
        170.00
        9.96 %
        131.429.295
        K
        49.00
        9.96 %
        552.788.260
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        96,300.00
        -10.00 %
        15.028.910
        T
        14.87
        -9.99 %
        726.209.901
        G
        238.10
        -9.98 %
        4.441.916.041
        S
        15.09
        -9.96 %
        14.348.553
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mayıs 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 39,24 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 44,59 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,24
        0,34 %
        E
        EUR/TRY
        44,59
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Mayıs 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,92 :artarakazalarak 3.287,52 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,66 düşüş sonucu 4.144,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,66 düşerek 6.776,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.022,00.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.287,52
        -0,92 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.144,48
        -0,66 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.022,00
        -0,66 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.776,22
        -0,66 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,82 düşüş ile 105.557,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,35 azalış ile 2.601,88 dolar.Brent Petrol ise 63,83 dolar

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