Piyasa kapanışı: 30 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Mayıs 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,65 değer kaybederek 9.019,57 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 39,24 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,66 değer kaybederek 4.144,48 liraya düştü.
30 Mayıs 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,65 düşerek 9.019,57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9176.1800 puandan işlem görürken en düşük 8985.5200 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOBUR,VANGD,GRTHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse MARBL,YBTAS,TUREX oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.858.502.527.00 TL), AKBNK (4.971.892.951.75 TL), YKBNK (4.873.132.513.74 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
273.25 ₺
|
-1.89 %
|
6.858.502.527
|
50.95 ₺
|
-3.50 %
|
4.971.892.952
|
25.46 ₺
|
-1.93 %
|
4.873.132.514
|
238.10 ₺
|
-9.98 %
|
4.441.916.041
|
13.98 ₺
|
-0.50 %
|
4.245.366.950
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
371.75 ₺
|
9.99 %
|
134.738.272
|
34.82 ₺
|
9.98 %
|
8.304.572
|
289.25 ₺
|
9.98 %
|
906.340.194
|
170.00 ₺
|
9.96 %
|
131.429.295
|
49.00 ₺
|
9.96 %
|
552.788.260
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
96,300.00 ₺
|
-10.00 %
|
15.028.910
|
14.87 ₺
|
-9.99 %
|
726.209.901
|
238.10 ₺
|
-9.98 %
|
4.441.916.041
|
15.09 ₺
|
-9.96 %
|
14.348.553
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mayıs 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,34 artış ile 39,24 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,02 yükseliş ile 44,59 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,24 ₺
|
0,34 %
|
E
|
44,59 ₺
|
0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Mayıs 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,92 :artarakazalarak 3.287,52 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,66 düşüş sonucu 4.144,48 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,66 düşerek 6.776,22 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.022,00.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.287,52 ₺
|
-0,92 %
|
4.144,48 ₺
|
-0,66 %
|
27.022,00 ₺
|
-0,66 %
|
6.776,22 ₺
|
-0,66 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,82 düşüş ile 105.557,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,35 azalış ile 2.601,88 dolar.Brent Petrol ise 63,83 dolar