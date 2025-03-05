Piyasa raporu (05 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

05 Mart 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,94 yükseliş ile 10.188,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DIRIT,MIATK,LUKSK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,PEHOL,SEGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.459.063.876.50 TL), AKBNK (11.096.430.189.75 TL), EREGL (9.411.836.043.44 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mart 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 36,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,21 yükselerek 39,22 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (05 Mart 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 2.917,91 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,01 değer kaybederek 3.417,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.587,78 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.282,76 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 8,29 artış ile 88.464,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,88 yükseliş ile 2.180,96 doları buldu. Brent Petrol ise 69,19 dolar