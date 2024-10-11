Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.876,22 %-0,98
        DOLAR 34,2726 %0,25
        EURO 37,5055 %0,07
        GRAM ALTIN 2.927,51 %1,32
        FAİZ 43,92 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 34,75 %1,46
        BITCOIN 62.246,00 %4,21
        GBP/TRY 44,7927 %-0,03
        EUR/USD 1,0942 %0,07
        BRENT 78,96 %-0,55
        ÇEYREK ALTIN 4.786,48 %1,32
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (11 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (11 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (11 Ekim 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,98 değer kaybederek 8.876,22 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,27 artış ile 34,28 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,40 ile 2.929,69 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 11.10.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (11 Ekim 2024 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        11 Ekim 2024 Cuma, BIST 100 günü -0,98 düşerek 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9080.6800 puandan işlem görürken en düşük 8836.9500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ANGEN,YAYLA,MARKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse DIRIT,PKART,SELVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (7.421.814.932.26 TL), ISCTR (5.704.104.816.72 TL), YKBNK (5.052.219.652.60 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        48.92
        2.99 %
        7.421.814.932
        I
        12.46
        -0.80 %
        5.704.104.817
        Y
        25.68
        -0.85 %
        5.052.219.653
        T
        264.75
        -0.66 %
        4.757.931.830
        A
        55.55
        -0.36 %
        3.616.581.994
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        15.41
        9.99 %
        210.557.293
        Y
        14.53
        9.99 %
        28.592.006
        M
        46.74
        9.98 %
        15.530.140
        O
        37.94
        9.97 %
        87.561.302
        G
        12.36
        9.96 %
        194.729.381
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        46.98
        -10.00 %
        5.824.815
        P
        56.15
        -9.22 %
        58.020.218
        S
        11.29
        -8.88 %
        148.641.437
        N
        37.40
        -8.78 %
        90.597.254
        K
        2,602.50
        -8.60 %
        5.735.743
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,27 yükselerek 34,28 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 37,53 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,28
        0,27 %
        E
        EUR/TRY
        37,53
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Ekim 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,09 :artarakazalarak 2.658,45 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,40 yükseliş sonucu 2.929,69 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,40 yükselerek 4.790,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.101,55.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.658,45
        1,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.929,69
        1,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.101,55
        1,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.790,04
        1,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,41 yükseliş ile 62.145,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,44 artış ile 2.447,86 dolar.Brent Petrol ise 78,93 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!