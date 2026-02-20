Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.911,48 %0,78
        DOLAR 43,8421 %0,18
        EURO 51,7510 %0,31
        GRAM ALTIN 7.083,81 %0,66
        FAİZ 36,29 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 114,06 %3,34
        BITCOIN 67.371,00 %0,71
        GBP/TRY 59,2870 %0,40
        EUR/USD 1,1800 %0,23
        BRENT 71,51 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 11.582,03 %0,66
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (20 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (20 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Şubat 2026 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazanarak 13.911,48 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,18 yükselerek 43,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,57 değer kazanarak 7.077,86 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (20 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        20 Şubat 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,78 yükseliş ile 13.911,48 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISKPL,BESTE,ATATR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,MACKO,OBASE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.766.155.176.75 TL), ASELS (13.289.667.151.75 TL), ISCTR (10.701.031.429.99 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.50
        2.56 %
        15.766.155.177
        A
        313.25
        2.04 %
        13.289.667.152
        I
        16.82
        2.13 %
        10.701.031.430
        S
        2.42
        -3.97 %
        10.213.631.658
        A
        88.35
        1.55 %
        8.150.005.898
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        12.98
        10.00 %
        438.767.298
        B
        31.46
        10.00 %
        112.073.765
        A
        13.55
        9.98 %
        32.093.365
        S
        5.52
        9.96 %
        29.829.479
        B
        108.50
        9.93 %
        6.642.570
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        19.70
        -9.96 %
        142.567.980
        M
        34.80
        -9.00 %
        213.659.851
        O
        37.56
        -8.39 %
        277.741.020
        K
        439.50
        -7.72 %
        1.911.279.442
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Şubat 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,18 yükselerek 43,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,31 yükselerek 51,75 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,84
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        51,75
        0,31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Şubat 2026 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,58 değer kazanarak 5.025,24 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 7.077,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.572,30 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.147,66 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.025,24
        0,58 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.077,86
        0,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.147,66
        0,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.572,30
        0,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,96 değer kazanarak 67.334,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,07 yükselerek 1.956,93 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 20 Şubat 2026 (Fenerbahçe, Nottingham Forest'a Mağlup)

        Fenerbahçne, Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Samsunspor avantajı kaptı. Temsilcimiz deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Oosterwolde ve Fred rövanşta yok. Taha Akgül: Devletimizin desteğiyle Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz" Rıza Kayaalp: "Ait olduğum yere döndüm tekrar mindere çıkabilmek ço...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması