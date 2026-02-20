Piyasa raporu (20 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Şubat 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,78 yükseliş ile 13.911,48 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISKPL,BESTE,ATATR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,MACKO,OBASE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.766.155.176.75 TL), ASELS (13.289.667.151.75 TL), ISCTR (10.701.031.429.99 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Şubat 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,18 yükselerek 43,84 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,31 yükselerek 51,75 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (20 Şubat 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,58 değer kazanarak 5.025,24 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 7.077,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.572,30 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.147,66 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,96 değer kazanarak 67.334,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,07 yükselerek 1.956,93 dolardan işlem gördü.