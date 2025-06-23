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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (23 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (23 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Haziran 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,67 değer kaybederek 9.141,31 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 39,73 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,69 ile 4.327,00 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (23 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        23 Haziran 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,67 düşerek 9.141,31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9175.2500 puandan işlem görürken en düşük 9077.8000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MEPET,SDTTR,VKING olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,TSPOR,YBTAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.026.340.890.20 TL), TUPRS (6.345.604.848.60 TL), ASELS (4.940.032.745.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        253.00
        -1.46 %
        7.026.340.890
        T
        148.40
        2.63 %
        6.345.604.849
        A
        147.10
        0.55 %
        4.940.032.745
        Y
        26.96
        0.45 %
        4.050.246.864
        A
        57.90
        1.22 %
        3.747.573.505
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        13.09
        10.00 %
        40.565.141
        V
        28.62
        9.99 %
        6.776.460
        A
        97.95
        9.99 %
        2.344.125.170
        G
        16.40
        9.99 %
        448.862.000
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        7.83
        -10.00 %
        228.059.709
        T
        1.17
        -10.00 %
        352.969.656
        Y
        98,995.00
        -10.00 %
        5.728.343
        K
        48.34
        -9.98 %
        368.017.264
        G
        25.26
        -9.98 %
        93.508.486
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 39,73 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 45,91 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,73
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        45,91
        0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 3.387,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,69 yükseliş sonucu 4.327,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,69 yükselerek 7.074,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.212,05.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.387,17
        0,56 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.327,00
        0,69 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.212,05
        0,69 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.074,65
        0,69 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,30 yükseliş ile 101.951,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,01 artış ile 2.284,80 dolar.Brent Petrol ise 76,27 dolar

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