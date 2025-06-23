Piyasa raporu (23 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Haziran 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,67 değer kaybederek 9.141,31 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,14 artış ile 39,73 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,69 ile 4.327,00 liradan işlem gördü.
23 Haziran 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,67 düşerek 9.141,31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9175.2500 puandan işlem görürken en düşük 9077.8000 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MEPET,SDTTR,VKING olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,TSPOR,YBTAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.026.340.890.20 TL), TUPRS (6.345.604.848.60 TL), ASELS (4.940.032.745.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
253.00 ₺
|
-1.46 %
|
7.026.340.890
|
148.40 ₺
|
2.63 %
|
6.345.604.849
|
147.10 ₺
|
0.55 %
|
4.940.032.745
|
26.96 ₺
|
0.45 %
|
4.050.246.864
|
57.90 ₺
|
1.22 %
|
3.747.573.505
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.09 ₺
|
10.00 %
|
40.565.141
|
28.62 ₺
|
9.99 %
|
6.776.460
|
97.95 ₺
|
9.99 %
|
2.344.125.170
|
16.40 ₺
|
9.99 %
|
448.862.000
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.83 ₺
|
-10.00 %
|
228.059.709
|
1.17 ₺
|
-10.00 %
|
352.969.656
|
98,995.00 ₺
|
-10.00 %
|
5.728.343
|
48.34 ₺
|
-9.98 %
|
368.017.264
|
25.26 ₺
|
-9.98 %
|
93.508.486
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 39,73 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 45,91 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,73 ₺
|
0,14 %
|
E
|
45,91 ₺
|
0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 3.387,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,69 yükseliş sonucu 4.327,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,69 yükselerek 7.074,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.212,05.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.387,17 ₺
|
0,56 %
|
4.327,00 ₺
|
0,69 %
|
28.212,05 ₺
|
0,69 %
|
7.074,65 ₺
|
0,69 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,30 yükseliş ile 101.951,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,01 artış ile 2.284,80 dolar.Brent Petrol ise 76,27 dolar