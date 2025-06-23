Piyasa raporu (23 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

23 Haziran 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,67 düşerek 9.141,31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9175.2500 puandan işlem görürken en düşük 9077.8000 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MEPET,SDTTR,VKING olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,TSPOR,YBTAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.026.340.890.20 TL), TUPRS (6.345.604.848.60 TL), ASELS (4.940.032.745.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 39,73 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 45,91 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,56 :artarakazalarak 3.387,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,69 yükseliş sonucu 4.327,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,69 yükselerek 7.074,65 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.212,05.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,30 yükseliş ile 101.951,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,01 artış ile 2.284,80 dolar.Brent Petrol ise 76,27 dolar