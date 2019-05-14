ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel piyasaların değerini 1 günde 1 trilyon dolar eritti. ABD'nin cuma günü Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife getirmesinin ardından Çin dün 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirerek misilleme yaptı.

Avrupa'da dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1.52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.22 azalışla günü tamamladı.



Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 2.54 azalışla 86.283 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel bir gösterge endeksi kabul edilen MSCI Dünya Endeksi yüzde 2 değer yitirdi.



ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ BUGÜN DE SÜRDÜ



Ticaret savaşının Asya borsaları üzerindeki etkisi bugün de sürdü. Avustralya Borsası yüzde 0.9, Japon Nikkei Endeksi yüzde 0.8 değer yitirdi.



'MÜZAKERELERİN BAŞARILI OLUP OLMAYACAĞINI 3-4 HAFTA İÇERİSİNDE ÖĞRENİRİZ'



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinin başarılı olup olmayacağını 3-4 hafta içerisinde öğreneceklerini söyledi.



G-20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR



ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran sonunda G-20 zirvesinde görüşmeleri bekleniyor.