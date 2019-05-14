Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Piyasalar 1 günde 1 trilyon dolar eridi!

HABERTURK.COM

Çin'in ABD'nin 200 milyar dolar tutarında ürün için gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına misillemede bulunması küresel piyasaları korkuttu. Küresel piyasaların değeri 1 günde 1 trilyon dolar eridi

Wall Street

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel piyasaların değerini 1 günde 1 trilyon dolar eritti. ABD'nin cuma günü Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek tarife getirmesinin ardından Çin dün 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirerek misilleme yaptı.



Karar dünya borsalarını olumsuz etkilerken, özellikle ABD borsalarında sert düşüşlere sebep oldu. Dow Jones Endeksi yüzde 2.38 düştü. Bu endeksin ocak ayından buyana gördüğü en sert günlük düşüş oldu. S&P 500 yüzde 2.41, Nasdaq Endeksi yüzde 3.41 değer yitirdi. Boeing, Caterpillar, Apple, United Technologies ve Cisco hisselerindeki düşüş yüzde 5'i buldu.

Avrupa'da dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1.52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.22 azalışla günü tamamladı.

Dün Borsa İstanbul'da  BIST 100 günü yüzde 2.54 azalışla 86.283 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel  bir gösterge endeksi kabul edilen MSCI Dünya Endeksi yüzde 2 değer yitirdi.


ASYA BORSALARINDA DÜŞÜŞ BUGÜN DE SÜRDÜ

Ticaret savaşının Asya borsaları üzerindeki etkisi bugün de sürdü. Avustralya Borsası yüzde 0.9, Japon Nikkei Endeksi yüzde 0.8 değer yitirdi.


'MÜZAKERELERİN BAŞARILI OLUP OLMAYACAĞINI 3-4 HAFTA İÇERİSİNDE ÖĞRENİRİZ'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinin başarılı olup olmayacağını 3-4 hafta içerisinde öğreneceklerini söyledi.

G-20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran sonunda G-20 zirvesinde görüşmeleri bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar, ticaret endişeleri ile negatif seyrediyor
BORSAKüresel piyasalar, ticaret endişeleri ile negatif ...
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa günü düşüşle tamamladı
Yurt içi piyasalar, cari işlemler verilerine odaklandı
BORSAYurt içi piyasalar, cari işlemler verilerine ...
Uber bir günde 655 milyon dolar kaybettirdi
BORSAUber'den tarihin en büyük kaybı!
Ticaret savaşı, Çin borsasını durduramadı
BORSATicaret savaşı, Çin borsasını durduramadı
Küresel piyasalar ABD ve Çin'den gelen haber akışına odaklandı
BORSAKüresel piyasalar ABD ve Çin'den gelen haber akışına ...
Ticaret borsalarında 294 bin ton fındık işlem gördü
BORSATicaret borsalarında 294 bin ton fındık işlem gördü
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSABorsa günü düşüşle tamamladı
Küresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor
BORSAKüresel piyasalar negatif seyrini sürdürüyor
Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı
BORSAKüresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X