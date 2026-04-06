Piyasalarda gün sonu: 06 Nisan 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,36 yükseliş ile 13.112,31 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LXGYO,AYEN,CRFSA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NIBAS,ULAS,IHAAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KTLEV (10.998.736.637.85 TL), THYAO (10.906.447.554.75 TL), ISCTR (7.807.280.800.09 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Nisan 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,01 artarak 44,59 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,08 yükselerek 51,51 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (06 Nisan 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,20 değer kaybederek 4.667,59 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,22 değer kaybederek 6.689,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.940,14 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.632,66 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,34 yükseliş ile 69.662,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 6,02 artış ile 2.162,89 dolar.Brent Petrol ise 109,35 dolar