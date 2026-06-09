Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.741,89 %-0,86
        DOLAR 46,1189 %0,04
        EURO 53,3383 %0,27
        GRAM ALTIN 6.370,88 %-0,76
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 98,30 %-2,78
        BITCOIN 61.329,00 %-3,37
        GBP/TRY 61,7863 %0,42
        EUR/USD 1,1558 %0,21
        BRENT 90,81 %-3,65
        ÇEYREK ALTIN 10.416,39 %-0,76
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 09 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 09 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (09 Haziran 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,86 değer kaybederek 13.741,89 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,12 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,79 ile 6.368,80 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 09 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        09 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü -0,86 düşerek 13.741,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13935.1000 puandan işlem görürken en düşük 13714.1600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,GENKM,A1CAP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRILC,MAGEN,ISKPL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (12.450.071.894.25 TL), THYAO (11.524.748.976.00 TL), AKBNK (8.270.200.859.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        299.00
        -2.92 %
        12.450.071.894
        T
        296.75
        -0.17 %
        11.524.748.976
        A
        67.15
        0.37 %
        8.270.200.859
        A
        357.25
        -2.92 %
        6.914.259.997
        S
        2.50
        -3.47 %
        6.775.788.325
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        144.10
        10.00 %
        544.257.143
        G
        19.03
        10.00 %
        1.316.693.726
        A
        10.80
        9.98 %
        183.900.574
        T
        413.75
        9.97 %
        818.596.585
        G
        87.15
        9.97 %
        3.200.367.823
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        1.62
        -10.00 %
        11.091.032
        I
        12.33
        -9.93 %
        3.068.621.836
        H
        3.82
        -9.91 %
        3.188.658.524
        K
        520.00
        -9.41 %
        123.435.603
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Haziran 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,12 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 53,33 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,12
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,33
        0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Haziran 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,15 azalış ile 4.280,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,79 düşüşle 6.368,80 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.412,99 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.526,51 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.280,29
        -1,15 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.368,80
        -0,79 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.526,51
        -0,79 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.412,99
        -0,79 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,07 değer kaybederek 61.420,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,21 düşerek 1.643,92 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 9 Haziran 2026 (CHP'de Gözler Grup Toplantısında)

        İran operasyonu durdurdu. CHP'de gözler grup toplantısında. Aynur Kanbur cinayetinde 3 gözaltı. Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti. Filipinler 7.8 ile sarsıldı. A Milli Takım Arziona'da. DEAŞ'a operasyon: 13 gözaltı. Avrupa'dan Putin'e 5 maddelik çağrı. EKK Beştepe'de toplandı. Trump röportajı y...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!