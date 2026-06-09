Piyasalarda gün sonu: 09 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü -0,86 düşerek 13.741,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13935.1000 puandan işlem görürken en düşük 13714.1600 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,GENKM,A1CAP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRILC,MAGEN,ISKPL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (12.450.071.894.25 TL), THYAO (11.524.748.976.00 TL), AKBNK (8.270.200.859.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Haziran 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,12 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 53,33 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (09 Haziran 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -1,15 azalış ile 4.280,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,79 düşüşle 6.368,80 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.412,99 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.526,51 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,07 değer kaybederek 61.420,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,21 düşerek 1.643,92 dolardan işlem gördü.