Piyasalarda gün sonu: 09 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (09 Haziran 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,86 değer kaybederek 13.741,89 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,12 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,79 ile 6.368,80 liradan işlem gördü.
09 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü -0,86 düşerek 13.741,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13935.1000 puandan işlem görürken en düşük 13714.1600 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMPAE,GENKM,A1CAP olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRILC,MAGEN,ISKPL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (12.450.071.894.25 TL), THYAO (11.524.748.976.00 TL), AKBNK (8.270.200.859.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
299.00 ₺
|
-2.92 %
|
12.450.071.894
|
296.75 ₺
|
-0.17 %
|
11.524.748.976
|
67.15 ₺
|
0.37 %
|
8.270.200.859
|
357.25 ₺
|
-2.92 %
|
6.914.259.997
|
2.50 ₺
|
-3.47 %
|
6.775.788.325
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
144.10 ₺
|
10.00 %
|
544.257.143
|
19.03 ₺
|
10.00 %
|
1.316.693.726
|
10.80 ₺
|
9.98 %
|
183.900.574
|
413.75 ₺
|
9.97 %
|
818.596.585
|
87.15 ₺
|
9.97 %
|
3.200.367.823
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.62 ₺
|
-10.00 %
|
11.091.032
|
12.33 ₺
|
-9.93 %
|
3.068.621.836
|
3.82 ₺
|
-9.91 %
|
3.188.658.524
|
520.00 ₺
|
-9.41 %
|
123.435.603
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Haziran 2026 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,12 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 53,33 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,12 ₺
|
0,04 %
|
E
|
53,33 ₺
|
0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Haziran 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -1,15 azalış ile 4.280,29 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,79 düşüşle 6.368,80 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.412,99 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.526,51 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.280,29 ₺
|
-1,15 %
|
6.368,80 ₺
|
-0,79 %
|
41.526,51 ₺
|
-0,79 %
|
10.412,99 ₺
|
-0,79 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,07 değer kaybederek 61.420,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,21 düşerek 1.643,92 dolardan işlem gördü.