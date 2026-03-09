Piyasalarda gün sonu: 09 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Mart 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,71 değer kaybederek 12.702,00 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 44,08 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,16 ile 7.217,16 liraya geriledi.
09 Mart 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,71 düşerek 12.702,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12717.6300 puandan işlem görürken en düşük 12433.0400 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INTEM,QUAGR,BURCE.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
276.75 ₺
|
-2.64 %
|
15.681.895.138
|
258.00 ₺
|
4.54 %
|
15.622.859.734
|
333.50 ₺
|
-3.33 %
|
11.659.170.492
|
74.05 ₺
|
-6.97 %
|
8.980.330.520
|
14.22 ₺
|
-5.07 %
|
6.905.437.699
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.10 ₺
|
10.00 %
|
2.220.507
|
133.10 ₺
|
10.00 %
|
89.585.986
|
954.00 ₺
|
9.97 %
|
138.374.168
|
52.25 ₺
|
9.95 %
|
1.409.735.619
|
32.94 ₺
|
9.95 %
|
522.190.677
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.75 ₺
|
-10.00 %
|
312.944.599
|
2.88 ₺
|
-10.00 %
|
1.039.975.923
|
49.42 ₺
|
-9.98 %
|
306.580.269
|
183.30 ₺
|
-9.97 %
|
938.329.654
|
19.14 ₺
|
-9.97 %
|
4.942.510.553
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mart 2026 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 44,08 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 51,11 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,08 ₺
|
0,00 %
|
E
|
51,11 ₺
|
-0,20 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Mart 2026 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde -1,42 azalış ile 5.098,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,16 düşüşle 7.217,16 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.800,06 olurken, Cumhuriyet altını ise 47.055,88 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.098,15 ₺
|
-1,42 %
|
7.217,16 ₺
|
-1,16 %
|
47.055,88 ₺
|
-1,16 %
|
11.800,06 ₺
|
-1,16 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,80 artış ile 69.094,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,15 yükseliş ile 2.025,97 doları buldu. Brent Petrol ise 100,41 dolar