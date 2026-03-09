Piyasalarda gün sonu: 09 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

09 Mart 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,71 düşerek 12.702,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12717.6300 puandan işlem görürken en düşük 12433.0400 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INTEM,QUAGR,BURCE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mart 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 44,08 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 51,11 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (09 Mart 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -1,42 azalış ile 5.098,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,16 düşüşle 7.217,16 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.800,06 olurken, Cumhuriyet altını ise 47.055,88 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,80 artış ile 69.094,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,15 yükseliş ile 2.025,97 doları buldu. Brent Petrol ise 100,41 dolar