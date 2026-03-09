Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 09 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 09 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Mart 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,71 değer kaybederek 12.702,00 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 44,08 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,16 ile 7.217,16 liraya geriledi.

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 09 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        09 Mart 2026 Pazartesi, BIST 100 günü -0,71 düşerek 12.702,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12717.6300 puandan işlem görürken en düşük 12433.0400 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INTEM,QUAGR,BURCE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.75
        -2.64 %
        15.681.895.138
        T
        258.00
        4.54 %
        15.622.859.734
        A
        333.50
        -3.33 %
        11.659.170.492
        A
        74.05
        -6.97 %
        8.980.330.520
        I
        14.22
        -5.07 %
        6.905.437.699
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        12.10
        10.00 %
        2.220.507
        K
        133.10
        10.00 %
        89.585.986
        B
        954.00
        9.97 %
        138.374.168
        K
        52.25
        9.95 %
        1.409.735.619
        B
        32.94
        9.95 %
        522.190.677
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        294.75
        -10.00 %
        312.944.599
        Q
        2.88
        -10.00 %
        1.039.975.923
        B
        49.42
        -9.98 %
        306.580.269
        K
        183.30
        -9.97 %
        938.329.654
        M
        19.14
        -9.97 %
        4.942.510.553
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mart 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 44,08 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 51,11 lirayla günü tamamladı.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,08
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        51,11
        -0,20 %
        Altın fiyatlarında son durum (09 Mart 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,42 azalış ile 5.098,15 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,16 düşüşle 7.217,16 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.800,06 olurken, Cumhuriyet altını ise 47.055,88 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.098,15
        -1,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.217,16
        -1,16 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.055,88
        -1,16 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.800,06
        -1,16 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,80 artış ile 69.094,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,15 yükseliş ile 2.025,97 doları buldu. Brent Petrol ise 100,41 dolar

