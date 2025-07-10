Piyasalarda gün sonu: 10 Temmuz 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (10 Temmuz 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,61 değer kazanarak 10.331,31 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,04 yükselerek 40,07 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 4.274,49 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde günü 10.331,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,61 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRVA,PRKAB,ADESE, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise NATEN,EMKEL,MEGAP oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.135.555.650.25 TL), ISCTR (8.036.315.734.75 TL), YKBNK (6.750.490.836.02 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
291.00 ₺
|
1.48 %
|
10.135.555.650
|
14.95 ₺
|
4.11 %
|
8.036.315.735
|
34.26 ₺
|
1.66 %
|
6.750.490.836
|
27.26 ₺
|
1.34 %
|
6.059.594.721
|
92.00 ₺
|
-0.65 %
|
5.650.166.256
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
196.90 ₺
|
10.00 %
|
767.048.254
|
30.80 ₺
|
10.00 %
|
82.194.728
|
11.55 ₺
|
10.00 %
|
1.002.386.684
|
31.74 ₺
|
9.98 %
|
162.420.918
|
40.98 ₺
|
9.98 %
|
305.952.280
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
49.10 ₺
|
-9.99 %
|
2.457.251.309
|
40.54 ₺
|
-9.99 %
|
504.890.104
|
5.80 ₺
|
-9.94 %
|
19.778.654
|
116.00 ₺
|
-9.94 %
|
391.770.319
|
216.90 ₺
|
-9.55 %
|
489.594.746
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Temmuz 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 40,07 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 46,91 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,07 ₺
|
0,04 %
|
E
|
46,91 ₺
|
-0,15 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Temmuz 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 3.320,74 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 4.274,49 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.988,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.869,68 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.320,74 ₺
|
0,21 %
|
4.274,49 ₺
|
0,18 %
|
27.869,68 ₺
|
0,18 %
|
6.988,73 ₺
|
0,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 2,07 yükseliş ile 111.231,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,60 artış ile 2.772,80 dolar.Brent Petrol ise 69,05 dolar