Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.734,00 %-0,08
        DOLAR 46,1553 %0,05
        EURO 53,2572 %0,03
        GRAM ALTIN 6.060,33 %0,35
        FAİZ 43,52 %-0,39
        GÜMÜŞ GRAM 95,13 %1,10
        BITCOIN 62.668,00 %1,50
        GBP/TRY 61,7215 %0,00
        EUR/USD 1,1523 %-0,10
        BRENT 93,01 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 9.908,63 %0,35
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 11 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 11 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (11 Haziran 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,08 değer kaybederek 13.734,00 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,16 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,30 değer kazanarak 6.056,95 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 11 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        11 Haziran 2026 Perşembe, BIST 100 günü -0,08 düşerek 13.734,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13889.6200 puandan işlem görürken en düşük 13567.3500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INFO,TERA,GSDHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NETCD,RALYH,RUBNS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.240.432.413.19 TL), ASTOR (14.963.254.806.25 TL), THYAO (10.029.234.245.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        2.63
        5.20 %
        17.240.432.413
        A
        295.00
        3.51 %
        14.963.254.806
        T
        293.25
        -0.76 %
        10.029.234.245
        A
        377.75
        0.27 %
        9.483.810.925
        A
        66.80
        1.06 %
        9.092.956.440
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.96
        10.00 %
        153.041.345
        T
        224.50
        10.00 %
        3.639.879.963
        G
        6.60
        10.00 %
        926.158.404
        F
        17.82
        10.00 %
        1.117.199.081
        E
        5.39
        10.00 %
        690.727.999
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        167.40
        -10.00 %
        2.340.818.589
        R
        229.50
        -10.00 %
        913.995.290
        R
        30.60
        -10.00 %
        168.535.575
        I
        9.99
        -10.00 %
        1.952.676.989
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Haziran 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,16 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 53,26 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,16
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,26
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (11 Haziran 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.082,99 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,30 yükselişle 6.056,95 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.903,11 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.491,30 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.082,99
        0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.056,95
        0,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.491,30
        0,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.903,11
        0,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,75 değer kazanarak 62.723,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,09 yükselerek 1.647,17 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!

        Adana'da icra müdür yardımcısı 31 yaşındaki B.T. isimli genç kadın düğününe 2 ay kala evinin banyosunda ölü olarak bulundu. B.T.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İnceleme başlatıldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Cezaevinden hastalık izni çıkmadı
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!