Piyasalarda gün sonu: 11 Haziran 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Haziran 2026 Perşembe, BIST 100 günü -0,08 düşerek 13.734,00 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13889.6200 puandan işlem görürken en düşük 13567.3500 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi INFO,TERA,GSDHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NETCD,RALYH,RUBNS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.240.432.413.19 TL), ASTOR (14.963.254.806.25 TL), THYAO (10.029.234.245.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Haziran 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,16 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,04 yükselerek 53,26 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Haziran 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.082,99 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,30 yükselişle 6.056,95 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.903,11 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.491,30 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,75 değer kazanarak 62.723,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,09 yükselerek 1.647,17 dolardan işlem gördü.