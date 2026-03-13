Piyasalarda gün sonu: 13 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Mart 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,45 değer kaybederek 13.092,93 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,19 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,04 değer kaybederek 7.203,45 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INTEM,QUAGR,BURCE.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
276.75 ₺
|
-2.64 %
|
15.681.895.138
|
258.00 ₺
|
4.54 %
|
15.622.859.734
|
333.50 ₺
|
-3.33 %
|
11.659.170.492
|
74.05 ₺
|
-6.97 %
|
8.980.330.520
|
14.22 ₺
|
-5.07 %
|
6.905.437.699
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.10 ₺
|
10.00 %
|
2.220.507
|
133.10 ₺
|
10.00 %
|
89.585.986
|
954.00 ₺
|
9.97 %
|
138.374.168
|
52.25 ₺
|
9.95 %
|
1.409.735.619
|
32.94 ₺
|
9.95 %
|
522.190.677
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.75 ₺
|
-10.00 %
|
312.944.599
|
2.88 ₺
|
-10.00 %
|
1.039.975.923
|
49.42 ₺
|
-9.98 %
|
306.580.269
|
183.30 ₺
|
-9.97 %
|
938.329.654
|
19.14 ₺
|
-9.97 %
|
4.942.510.553
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2026 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 44,19 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,46 düşerek 50,64 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,19 ₺
|
0,11 %
|
E
|
50,64 ₺
|
-0,46 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2026 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,25 değer kaybederek 5.066,32 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,04 değer kaybederek 7.203,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.777,60 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.966,34 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.066,32 ₺
|
-0,25 %
|
7.203,45 ₺
|
-0,04 %
|
46.966,34 ₺
|
-0,04 %
|
11.777,60 ₺
|
-0,04 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,89 yükseliş ile 72.626,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,05 artış ile 2.158,63 dolar.Brent Petrol ise 101,16 dolar