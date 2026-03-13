Piyasalarda gün sonu: 13 Mart 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

13 Mart 2026 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,45 düşüş ile 13.092,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INTEM,QUAGR,BURCE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,11 yükselerek 44,19 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,46 düşerek 50,64 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,25 değer kaybederek 5.066,32 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,04 değer kaybederek 7.203,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.777,60 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 46.966,34 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 3,89 yükseliş ile 72.626,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 5,05 artış ile 2.158,63 dolar.Brent Petrol ise 101,16 dolar