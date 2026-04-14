Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.196,87 %0,98
        DOLAR 44,7229 %0,08
        EURO 52,8030 %0,46
        GRAM ALTIN 6.895,28 %1,20
        FAİZ 39,89 %-2,01
        GÜMÜŞ GRAM 113,34 %4,31
        BITCOIN 74.840,00 %2,24
        GBP/TRY 60,7433 %0,60
        EUR/USD 1,1801 %0,36
        BRENT 96,41 %-2,95
        ÇEYREK ALTIN 11.273,78 %1,20
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 14 Nisan 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Nisan 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 44,72 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,19 ile 6.894,81 liradan işlem gördü.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 Nisan 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,02 yükseliş ile 14.202,24 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DGGYO,KARTN,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEKAG,BLCYT,ENSRI.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.028.938.616.75 TL), ASELS (16.015.308.204.25 TL), YKBNK (14.120.151.110.80 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        324.00
        2.29 %
        21.028.938.617
        A
        411.75
        -0.84 %
        16.015.308.204
        Y
        37.68
        -1.00 %
        14.120.151.111
        I
        14.55
        -0.41 %
        13.422.192.634
        A
        78.45
        1.36 %
        12.941.138.583
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        30.80
        10.00 %
        10.685.027
        K
        70.95
        10.00 %
        68.254.189
        A
        26.18
        10.00 %
        11.401.835
        S
        90.75
        10.00 %
        576.920.920
        M
        13.86
        10.00 %
        124.323.588
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Düşen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        4.86
        -10.00 %
        1.152.027.353
        B
        33.96
        -9.97 %
        887.050.039
        E
        28.60
        -9.95 %
        181.893.337
        G
        7.26
        -9.93 %
        135.001.231
        E
        99.95
        -8.47 %
        1.088.806.993
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Nisan 2026 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 44,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 52,79 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,72
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        52,79
        0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Nisan 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,33 değer kazanarak 4.803,40 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,19 değer kazanarak 6.894,81 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.273,01 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.954,16 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.803,40
        1,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.894,81
        1,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.954,16
        1,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.273,01
        1,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,01 değer kazanarak 74.878,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,75 yükselerek 2.342,37 dolardan işlem gördü.

        Giresun'da geçen yıl maddi hasarlı trafik kazasının ardından 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin İlhan İhtiyaroğlu'nun "kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava dosyasına, olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmenin kay...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
