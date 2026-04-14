Piyasalarda gün sonu: 14 Nisan 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Nisan 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,02 yükseliş ile 14.202,24 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DGGYO,KARTN,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MEKAG,BLCYT,ENSRI.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.028.938.616.75 TL), ASELS (16.015.308.204.25 TL), YKBNK (14.120.151.110.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Nisan 2026 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 44,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 52,79 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (14 Nisan 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,33 değer kazanarak 4.803,40 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,19 değer kazanarak 6.894,81 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.273,01 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.954,16 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,01 değer kazanarak 74.878,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,75 yükselerek 2.342,37 dolardan işlem gördü.