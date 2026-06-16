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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Haziran 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,30 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,37 ile 6.437,45 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        16 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü 0,32 yükselerek 14.493,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14575.3100 puandan işlem görürken en düşük 14417.9000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERTU,UFUK,GENIL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,IHAAS,EMPAE.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.823.797.614.50 TL), ASTOR (13.593.344.685.50 TL), ASELS (11.795.466.103.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        326.50
        0.23 %
        17.823.797.615
        A
        296.00
        3.14 %
        13.593.344.686
        A
        394.00
        4.86 %
        11.795.466.103
        A
        77.10
        0.46 %
        8.979.027.231
        S
        2.71
        0.74 %
        8.804.603.050
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        46.44
        10.00 %
        90.011.798
        U
        1,573.00
        10.00 %
        57.611.844
        G
        9.46
        10.00 %
        150.369.472
        E
        6.16
        10.00 %
        559.528.207
        D
        48.40
        10.00 %
        392.156.926
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        8.55
        -10.00 %
        1.136.056.761
        I
        76.95
        -10.00 %
        206.131.414
        E
        125.10
        -10.00 %
        175.264.097
        G
        20.02
        -9.98 %
        496.846.353
        T
        176.30
        -9.96 %
        4.414.509.620
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 46,30 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 53,75 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,30
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        53,75
        0,14 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,33 değer kazanarak 4.325,82 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,37 değer kazanarak 6.437,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.525,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.972,14 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.325,82
        0,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.437,45
        0,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.972,14
        0,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.525,22
        0,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,38 değer kaybederek 65.714,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,14 düşerek 1.777,03 dolardan işlem gördü.

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