Piyasalarda gün sonu: 16 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü 0,32 yükselerek 14.493,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14575.3100 puandan işlem görürken en düşük 14417.9000 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERTU,UFUK,GENIL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ENSRI,IHAAS,EMPAE.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.823.797.614.50 TL), ASTOR (13.593.344.685.50 TL), ASELS (11.795.466.103.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Haziran 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 46,30 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 53,75 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (16 Haziran 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,33 değer kazanarak 4.325,82 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,37 değer kazanarak 6.437,45 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.525,22 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 41.972,14 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,38 değer kaybederek 65.714,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,14 düşerek 1.777,03 dolardan işlem gördü.