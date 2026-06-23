Piyasalarda gün sonu: 23 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (23 Haziran 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 14.539,61 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 46,48 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,49 ile 6.168,69 liradan işlem gördü.
23 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü -1,29 düşerek 14.539,61 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14649.1200 puandan işlem görürken en düşük 14467.2800 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HRKET,ENSRI,SELEC olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMPAE,DITAS,KONTR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.870.943.475.00 TL), ASTOR (8.514.713.554.50 TL), SASA (7.211.146.132.39 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
325.00 ₺
|
0.08 %
|
11.870.943.475
|
296.00 ₺
|
-4.98 %
|
8.514.713.555
|
2.64 ₺
|
-3.65 %
|
7.211.146.132
|
15.18 ₺
|
-1.56 %
|
7.071.391.522
|
80.50 ₺
|
-1.83 %
|
6.832.346.430
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
130.90 ₺
|
10.00 %
|
282.736.133
|
7.48 ₺
|
10.00 %
|
565.051.985
|
202.70 ₺
|
9.98 %
|
327.211.313
|
104.70 ₺
|
9.98 %
|
39.917.962
|
20.40 ₺
|
9.97 %
|
328.189.370
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
85.95 ₺
|
-10.00 %
|
152.975.099
|
42.92 ₺
|
-9.98 %
|
443.679.162
|
4.50 ₺
|
-9.82 %
|
28.920.663
|
88.55 ₺
|
-7.47 %
|
174.893.212
|
102.00 ₺
|
-7.27 %
|
135.836.681
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2026 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,37 düşüş ile 52,93 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,48 ₺
|
0,03 %
|
E
|
52,93 ₺
|
-0,37 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2026 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -1,51 azalış ile 4.126,77 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,49 düşüşle 6.168,69 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.085,80 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.219,85 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.126,77 ₺
|
-1,51 %
|
6.168,69 ₺
|
-1,49 %
|
40.219,85 ₺
|
-1,49 %
|
10.085,80 ₺
|
-1,49 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,28 değer kaybederek 62.195,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,62 düşerek 1.653,01 dolardan işlem gördü.