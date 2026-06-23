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        BIST 100 14.539,61 %-1,29
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 23 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 23 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (23 Haziran 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 14.539,61 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 46,48 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -1,49 ile 6.168,69 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 23 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        23 Haziran 2026 Salı, BIST 100 günü -1,29 düşerek 14.539,61 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14649.1200 puandan işlem görürken en düşük 14467.2800 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi HRKET,ENSRI,SELEC olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMPAE,DITAS,KONTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.870.943.475.00 TL), ASTOR (8.514.713.554.50 TL), SASA (7.211.146.132.39 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        325.00
        0.08 %
        11.870.943.475
        A
        296.00
        -4.98 %
        8.514.713.555
        S
        2.64
        -3.65 %
        7.211.146.132
        I
        15.18
        -1.56 %
        7.071.391.522
        A
        80.50
        -1.83 %
        6.832.346.430
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        130.90
        10.00 %
        282.736.133
        E
        7.48
        10.00 %
        565.051.985
        S
        202.70
        9.98 %
        327.211.313
        D
        104.70
        9.98 %
        39.917.962
        B
        20.40
        9.97 %
        328.189.370
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        85.95
        -10.00 %
        152.975.099
        D
        42.92
        -9.98 %
        443.679.162
        K
        4.50
        -9.82 %
        28.920.663
        L
        88.55
        -7.47 %
        174.893.212
        A
        102.00
        -7.27 %
        135.836.681
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Haziran 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 46,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,37 düşüş ile 52,93 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,48
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        52,93
        -0,37 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Haziran 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,51 azalış ile 4.126,77 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,49 düşüşle 6.168,69 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.085,80 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.219,85 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.126,77
        -1,51 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.168,69
        -1,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.219,85
        -1,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.085,80
        -1,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,28 değer kaybederek 62.195,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -5,62 düşerek 1.653,01 dolardan işlem gördü.

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