        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 30 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 30 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (30 Mart 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,42 değer kaybederek 12.644,79 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 44,47 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,10 ile 6.488,54 liraya çıktı.

        Giriş: 30.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Mart 2026 Pazartesi tarihinde günü 12.644,79 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,42 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLRHO,EMPAE,MIATK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BIGTK,KLSYN,LXGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (8.807.478.153.75 TL), THYAO (8.485.292.450.25 TL), AKBNK (6.149.705.447.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        247.00
        2.70 %
        8.807.478.154
        T
        288.75
        -1.79 %
        8.485.292.450
        A
        65.60
        -1.94 %
        6.149.705.448
        A
        320.50
        -3.10 %
        5.949.881.336
        I
        12.94
        -1.82 %
        5.283.563.181
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        117.70
        10.00 %
        902.787.329
        E
        49.50
        10.00 %
        1.075.795.084
        M
        41.36
        10.00 %
        1.721.464.371
        G
        8.14
        10.00 %
        191.895.365
        I
        16.06
        10.00 %
        1.504.164.038
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        308.25
        -10.00 %
        714.236.830
        K
        8.91
        -10.00 %
        128.092.276
        L
        18.27
        -10.00 %
        5.131.219.807
        F
        15.17
        -9.97 %
        970.860.332
        E
        4.27
        -9.15 %
        277.210.618
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mart 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 44,47 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,42 düşerek 50,93 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,47
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        50,93
        -0,42 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Mart 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,82 :artarakazalarak 4.531,04 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,10 yükseliş sonucu 6.488,54 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,06 yükselerek 10.604,61 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.289,25.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.531,04
        0,82 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.488,54
        1,10 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.289,25
        1,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.604,61
        1,06 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,61 yükseliş ile 67.418,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,88 artış ile 2.065,05 dolar.Brent Petrol ise 112,68 dolar

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
