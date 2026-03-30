Piyasalarda gün sonu: 30 Mart 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Mart 2026 Pazartesi tarihinde günü 12.644,79 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,42 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLRHO,EMPAE,MIATK, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BIGTK,KLSYN,LXGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (8.807.478.153.75 TL), THYAO (8.485.292.450.25 TL), AKBNK (6.149.705.447.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Mart 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 44,47 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,42 düşerek 50,93 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (30 Mart 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,82 :artarakazalarak 4.531,04 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,10 yükseliş sonucu 6.488,54 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,06 yükselerek 10.604,61 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.289,25.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,61 yükseliş ile 67.418,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,88 artış ile 2.065,05 dolar.Brent Petrol ise 112,68 dolar