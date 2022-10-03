Sonunda onu da kırdılar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sony’nin yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıkardığı oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) güvenlik açığı üzerinden kırıldı.

Hacker’ların piyasaya sürüldüğü 2020 yılından bu yana yazılımını kırma girişiminde bulundukları PS5’teki açık, cihazın “4.03” ve altındaki sistem sürümünü etkileyen bir Webkit güvenlik açığından kaynaklanıyor.

Sözkonusu açık ile PS5’te orijinal olmayan, korsan yazılımlar ve de oyunların çalıştırılabilmesinin de önü açılmış oldu. Ancak cihaza gelen güncellemelerle, yeni sürümlerdeki güvenlik açıkları kapatıldığı için oyunseverlerin, bu açığı kullanarak korsan oyun ve yazılım yüklemelerinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

2 YILDA 23 MİLYONLUK SATIŞ

Sony’nin 2020 yılının kasım ayında piyasaya sunduğu PlayStation 5, şu ana kadar dünya genelinde 23 milyon adetlik satış rakamına ulaştı.

PS5 Diskli ve PS5 Dijital olmak üzere iki farklı versiyonu olan konsolun, Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatları sırasıyla 13 bin 199 TL ve 11 bin 199 TL. Avrupa’da ise PS5 fiyatları yine sırasıyla 550 Euro ve 450 Euro olarak uygulanıyor.