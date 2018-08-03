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Playstation Plus’ın ağustos oyunları belli oldu

PlayStation Plus üyelerinin ağustos ayında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekleri oyunlar belli oldu

03.08.2018 - 11:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sony Interactive Entertainment (SIE), üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation Plus servisinin Ağustos ayı oyunlarını duyurdu. PlayStation Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 7 Ağustos’tan itibaren Mafia 3 ve Dead by Daylight oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Mafia 3 (PlayStation 4)

1968, Yeni Bordeaux. Vietnam savaşından geri dönen Lincoln Clay, ailenin kimin yanında doğduğunla değil, kimin uğruna öleceğinle belirlendiğini biliyordur. Ailesi İtalyan mafyası tarafından katliama uğrayan Lincoln, bu hikayede ailesinin intikamını almak için en alttan başlayıp kendi ailesini kurmaya çalışacak. Efsane Mafia serisinin üçüncü oyunu olan ve diğer oyunlardan da karakterlerin arada gözüktüğü Mafia 3, bu ay PlayStation Plus üyeleri için ücretsiz olarak geliyor.

Dead by Daylight Special Edition (PlayStation 4)

Dead by Daylight, 4’e 1 olarak toplamda 5 oyuncunun oynadığı bir multiplayer korku oyunu. Oyunda bir kişi katil, diğer dört kişi ise hayatta kalmaya çalışan karakterleri oynuyor. Dead by Daylight’ın amacı çok basit; katil kaçanları kovalarken kaçanlar da katile yakalanmadan haritadan kaçmaya çalışıyor. Ancak haritanın sizin kaçmamanız üzerine tasarlandığını belirtmekte fayda var. Oyunda katil birinci şahıs kameradan oynarken, kaçanlar çevreyi görebilmek için üçüncü şahıs kamerayla oynuyor.

Kütüphanenize eklemeyi unutmayın

PlayStation Plus Ağustos ayı oyunları olan Mafia 3 ve Dead by Daylight’ı 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz temmuz ayı bedava oyunları olan Heavy Rain ve Absolver’ı 7 Ağustos’a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Ağustos ayında PlayStation 3 sahipleri Bound By Flame ve Serious Sam 3: BFE oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Draw Slasher ve Spacehulk oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

Ağustos ayında iki bonus oyun

PlayStation Plus üyeleri için ağustos ayında bonus oyunlar geri dönüyor. Gizemli sarı elbiseli kadının gizemini çözmek için karanlık şehrin sokaklarında dolaştığımız PlayStation VR destekli korku oyunu Here They Lie, 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren PS Plus sahipleri için ücretsiz olacak. PlayLink oyunlarının gözdelerinden olan ve tamamen Türkçe dil desteğiyle birlikte yerel sorulara sahip olan eğlenceli bilgi yarışması Knowledge is Power da 7 Ağustos’tan itibaren PS Plus sahipleri için ücretsiz olacak.

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