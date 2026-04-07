Polisan'ın satışına Rekabet onayı
Rekabet Kurulu Polisan Holding'in, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Corex Grubu'na satışına onay verdi
Türkiye'nin önemli kimyasal ürün ve boya üreticilerinden olan Polisan Holding'de, Bitlis Ailesi’nin sahip olduğu şirket sermayesinin %77,7268’ini temsil eden payların Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devri sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.
Şirketin 6 Nisan tarihli KAP bildirimine göre, alıcı taraf Polisan Holding’e bildirimde bulunarak Rekabet Kurulu’nun işleme izin verdiğini açıkladı. Böylece, Pay Devir Sözleşmesi’nde yer alan yasal izin ön şartı yerine getirilmiş oldu.
Bitlis Ailesi üyeleri ile Corex Holding B.V.’nin iştiraki olan alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştı.
Polisan'ın bazı gayrimenkulleri ile Yunanistan iştiraki satış dışında tutulmuştu. Nihai satış bedelinin, uyarlama kriterleri nedeniyle kapanış tarihinde netleşeceği daha önce açıklanmıştı.
Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş., Hollanda merkezli Corex Holding B.V. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Corex Grubu, liman ve terminal işletmeciliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlar yapıyor.