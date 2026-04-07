Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.133,18 %0,16
        DOLAR 44,6076 %0,08
        EURO 51,6277 %0,22
        GRAM ALTIN 6.715,28 %0,81
        FAİZ 42,43 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,35 %0,03
        BITCOIN 68.975,00 %-1,23
        GBP/TRY 59,2367 %0,33
        EUR/USD 1,1568 %0,23
        BRENT 109,71 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 10.975,41 %0,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Polisan'ın satışına Rekabet onayı - İş-Yaşam Haberleri

        Polisan'ın satışına Rekabet onayı

        Rekabet Kurulu Polisan Holding'in, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Corex Grubu'na satışına onay verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin önemli kimyasal ürün ve boya üreticilerinden olan Polisan Holding'de, Bitlis Ailesi’nin sahip olduğu şirket sermayesinin %77,7268’ini temsil eden payların Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devri sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.

        Şirketin 6 Nisan tarihli KAP bildirimine göre, alıcı taraf Polisan Holding’e bildirimde bulunarak Rekabet Kurulu’nun işleme izin verdiğini açıkladı. Böylece, Pay Devir Sözleşmesi’nde yer alan yasal izin ön şartı yerine getirilmiş oldu.

        Bitlis Ailesi üyeleri ile Corex Holding B.V.’nin iştiraki olan alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştı.

        Polisan'ın bazı gayrimenkulleri ile Yunanistan iştiraki satış dışında tutulmuştu. Nihai satış bedelinin, uyarlama kriterleri nedeniyle kapanış tarihinde netleşeceği daha önce açıklanmıştı.

        Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş., Hollanda merkezli Corex Holding B.V. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Corex Grubu, liman ve terminal işletmeciliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlar yapıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
