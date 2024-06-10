Polonya: 2 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Polonya'nın golleri 12. dakikada Swiderski ve 90. dakika Zalewski'den gelirken A Milli Takım'ın golünü ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Polonya'nın golleri 12. dakikada Swiderski ve 90. dakika Zalewski'den gelirken A Milli Takım'ın golünü ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
GALİBİYET ÖZLEMİ 5 MAÇA YÜKSELDİ
Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.
Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ 2. GOLÜNÜ ATTI
Polonya karşısında ay-yıldızlı ekibin tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 15. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.
Barış, mücadelenin 46. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.
Barış, A Milli Takım'daki ilk golünü deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan maçında atmıştı.
TÜRKİYE F, POLONYA D GRUBU'NDA
Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.
D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.
SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ 11'DE
Milli takımın genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez A Milli Takım'da şans verdiği Semih'i Polonya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
YASİN ÖZCAN MAÇ KADROSUNDA
Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.
Genç futbolcu, ilk 11'de yer almazken, yedekler arasında forma şansı bekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.
25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Polonya 1-0 önde tamamladı.
55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.
90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.