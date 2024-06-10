Polonya: 2 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya 90. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Polonya'nın golleri 12. dakikada Swiderski ve 90. dakika Zalewski'den gelirken A Milli Takım'ın golünü ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

GALİBİYET ÖZLEMİ 5 MAÇA YÜKSELDİ

Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 2. GOLÜNÜ ATTI

Polonya karşısında ay-yıldızlı ekibin tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 15. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Barış, mücadelenin 46. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

Barış, A Milli Takım'daki ilk golünü deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan maçında atmıştı.