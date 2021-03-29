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Alman spor otomobil üreticisi Porsche, elektrikli otomobiller için alt yapı yatırımları kapsamında Türkiye’deki tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kurdu.

Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW’lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7.8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. Bu çalışmalar sayesinde Porsche, Türkiye’de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4’üncü şarj operatörü oldu" dedi.

Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Selim Eskinazi, "Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal’a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar ise AC şarj istasyonları ve bayilerimize kurmayı planladığımız 100KW ve üzeri DC şarj istasyonları ile toplam yatırım miktarımız 10.1 milyon TL’yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak" diye konuştu.

BATARYA ONARIM HİZMETİ VERECEK

Porsche Deneyim Merkezi’ne kurdukları 350KW ve 320KW gücündeki şarj istasyonlarının Taycan’ın bataryasını yüzde 0’dan yüzde 80’e yaklaşık olarak 22.5 dakikada doldurabildiğini belirten Eskinazi, "2020 ve 2021 yılında araç sipariş eden müşterilerimizin evlerine ve işyerlerine şarj istasyonu kurulumu için 335 adet keşif gerçekleştirerek kurulumlarını değerlendirdik” dedi.

Doğuş Oto Kartal’da kurulacak batarya onarım merkezi ile Türkiye ve Porsche Doğu Avrupa gibi birçok ülkeye servis hizmeti sunacaklarını da bildiren Selim Eskinazi, 2021 yılında Doğuş Oto Kartal yanında bir diğer Porsche merkezine daha batarya onarım merkezi kuracaklarını söyledi.