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        Portekiz Lig Kupası Benfica'nın!

        Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası finalinde, normal süresi 1-1 biten maçta, ezeli rakibi Sporting'i penaltı atışlarıyla 7-6 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:59
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        Kerem ve Orkun'lu Benfica, kupayı kazandı!
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        Portekiz Lig Kupası Finali'nde Benfica, normal süresi 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Sporting 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        Portekiz Lig Kupası finalinde ezeli rakipler Benfica ile Sporting karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltı atışlarıyla 7-6 kazanan Benfica, kupayı müzesine götürdü.

        Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan maçta Benfica'nın golünü 29. dakikada Andreas Schjeldrup atarken, Sporting'in golü 43. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltısıyla geldi.

        Mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında Benfica rakibini 7-6 mağlup etti ve mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sporting'de penaltıyı kaçıran isim Trincao oldu. Benfica'da topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, takımının 4. penaltı atışını ağlara gönderdi.

        Kerem, ikinci yarının başında Andreas Schjeldrup'un yerine oyuna dahil olurken, Orkun Kökçü 83'te yerini Renato Sanches'e bıraktı.

        Benfica, Portekiz Lig Kupası'nı 8. kez müzesine götürdü.

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