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        Potada temsilcilerimizin maç programı

        Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmada mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:04
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        Potada temsilcilerimizin maç programı!
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        Avrupa Kupaları'nda sahne alan Türk basketbol takımları, bu hafta 10 karşılaşmada mücadele edecek.

        Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

        Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ takımları yer alıyor.

        Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

        Bu hafta için THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ikişer maç oynayacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, Aliağa Petkim ile Manisa Basket'in bu hafta grup maçları olmayacak.

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        Kadınlarda, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri devam ettiği için Avrupa kupalarında kulüp maçları bu hafta oynanmayacak.

        Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı şöyle:

        THY Avrupa Ligi:

        Yarın:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Almanya)

        22.30 Baskonia (İspanya)-Anadolu Efes

        14 Kasım Perşembe:

        22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

        15 Kasım Cuma:

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Fenerbahçe Beko

        BKT Avrupa Kupası:

        13 Kasım Çarşamba:

        20.00 Beşiktaş Fibabanka-Dreamland Gran Canaria (İspanya)

        21.00 Ratiopharm Ulm (Almanya)-Bahçeşehir Koleji

        22.00 Umar Reyer Venice (İtalya)-Türk Telekom

        Şampiyonlar Ligi:

        Yarın:

        20.30 Karşıyaka-Kolossos H Hotels (Yunanistan)

        FIBA Avrupa Kupası:

        13 Kasım Çarşamba:

        20.30 Bursaspor-Patrioti Levice (Slovakya)

        22.00 Basketbol Lowen Braunschweig (Almanya)-TOFAŞ

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