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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri, Yunanistan karşısında! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri, Yunanistan karşısında!

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:52
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        Potanın Perileri, Yunanistan karşısında!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

        Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile İsviçre, yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

        Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti.

        Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, ev sahibi Yunanistan'a karşı galip gelmesi halinde grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak. Milliler, karşılaşmayı kaybetmesi halinde ise turnuvaya veda edecek.

        A Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, lider olarak son 8 arasına kalmayı garantilemişti.

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