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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler PPK FAİZ KARARI MART 2024 | Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Mart TCMB faiz kararı ne olur?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) mart ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası faiz toplantısında, döviz, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği gibi şubat ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılmıştı. İşte Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 23:21
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        Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur? TCMB faiz toplantısı saat kaçta? İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı tarih...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        3

        ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak kaldı.

        4

        TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

        Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

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        TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

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        MERKEZ BANKASI TOPLANTISI TARİHLERİ 2024

        21 Mart 2024

        25 Nisan 2024

        23 Mayıs 2024

        27 Haziran 2024

        25 Temmuz 2024

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