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Japon otomobil üreticisi Toyota, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor.

Bu kapsamda geliştirilen markanın hafif ticari modeli Proace City'nin elektrikli versiyonunun 2021’in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa’da, Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere’de satışa sunulacağı açıklandı. Proace City Electric'in daha sonra kademeli olarak diğer pazarlardaki yerini alacağı aktarıldı.

Elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panel van hem de 5 ya da 7 kişilik Proace City versiyonlarıyla sunulacak. Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak.

Elektrikli aracın 800 kg yükleme ve 750 kg çekme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Proace City Electric'te 136 beygir güç (100 kW) üreten elektrik motor yer alıyor. Önden çekişli araç, 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 km civarında menzile ulaşılırken aracın maksimum hızı ise 135 km/s olarak açıklanıyor. Proace City Electric'in güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye sürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Proace City Electric, Toyota’nın 2025’te Avrupa’da sıfır emisyonlu araç satış oranını marka içerisinde yüzde 10’dan fazlaya çıkarma hedefinin de bir parçası olacak.