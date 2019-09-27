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HaberlerTurizmProntotour'dan erken rezervasyona yüzde 40 indirim - Haberler

Prontotour'da erken rezervasyon başladı

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Prontotour, erken rezervasyonda yüzde 40 indirim kampanyasına başladı. “Erken al, bu fırsat kaçar” sloganıyla erken rezervasyonun ilk dönemini başlatan Prontotour kontenjanlarla sınırlı olan indirimli tur paketlerini satışa açtı.

Deniz

Bu yıl yurt içi turlarda da yüzde 300 büyüyen Prontotour, ileriye dönük tatili daha uygun fiyata garantilemek isteyenlere alternatifli seyahat önerileri sunuyor. Yurt içinin yanı sıra 89'dan fazla ülke için tatil satan Prontotour erken rezervasyonun ilk dönemini başlattı. 

İtalya, Balkanlar, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks gibi en çok tercih edilen tur rotalarının yanında; egzotik ve uzak kıtalar, vizesiz coğrafyalar, gemi ve deniz seyahatlerine erken rezervasyon avantajıyla ulaşabilmek mümkün.

ProntoPlus turları da yüzde 25 erken rezervasyon indirimle satışa sunuldu. Prontotour’dan yapılan açıklamada tatilini "erken alanlar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan yurt dışı paket turlara vergiler hariç yüzde 40 indirimle sahip olabilecekler." ifadeleri kullanıldı

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