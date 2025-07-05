Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol PSG: 2 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU (PSG yarı finale yükseldi) - Futbol Haberleri

        PSG: 2 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSG Bayern'i eledi, yarı finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransız temsilcisi ile Paris Saint-Germain (PSG) Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi PSG 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Desire Doue ve 90+6'da Ousmane Dembele'den geldi.

        Ayrıca Paris ekibinde 83. dakikada Willian Pacho, ve 90+2'de Lucas Hernandez direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

        PSG yarı finalde Real Madrid - Borussia Dortmund galibi ile karşılaşacak.

        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor