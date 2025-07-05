PSG: 2 - Bayern Münih: 0 | MAÇ SONUCU
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransız ekibi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fransız temsilcisi ile Paris Saint-Germain (PSG) Alman ekibi Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi PSG 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Desire Doue ve 90+6'da Ousmane Dembele'den geldi.
Ayrıca Paris ekibinde 83. dakikada Willian Pacho, ve 90+2'de Lucas Hernandez direkt kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
PSG yarı finalde Real Madrid - Borussia Dortmund galibi ile karşılaşacak.