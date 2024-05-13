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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 1 - Toulouse: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 1 - Toulouse: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 33. haftasında şampiyonluğunu ilan eden PSG, evinde Toulouse'ye 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup oldu. PSG'nin tek golünü Kylian Mbappe attı. Thijs Dallinga, Yann-Alexandre Gboho ve Frank Magri'nin golleriyle galip gelen Toulouse, puanını 43'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:30
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        Şampiyon PSG evinde mağlup!
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        Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain, konuk ettiği Toulouse'a 3-1 mağlup oldu.

        PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen çarşamba günü Alman ekibi Borussia Dortmund'a elendikten sonra, Ligue 1'in 33. haftasında Toulouse'u konuk etti.

        Sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen PSG, 8. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Toulouse'da Thijs Dallinga, 13. dakikada maça eşitliği getirdi.

        T​​​​​​​oulouse, 68. dakikada Gnantin Yann-Alexandre Gboho'nun golüyle 2-1 öne geçerken, 90+5'te Frank Magri'nin golüyle maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

        Bu mağlubiyetin ardından PSG, 70 puanda kaldı. Paris ekibi, müsabaka sonrası düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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